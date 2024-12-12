CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС начала строить в Орле сети домашнего интернета по технологии GPON

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о реализации проекта по подключению жителей новостроек города Орла к домашнему интернету по технологии GPON (Gigabit PON). Первым домом, где жильцы могут подключиться по новой сети, стал ЖК в Советском районе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При подключении GPON каждый абонент получает выделенный оптоволоконный канал, через который подключаются домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, цифровое ТВ, видеонаблюдение, охранная сигнализация и другие услуги. При этом строительство сети по такой технологии гораздо более эстетично для домов, так как не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования. Также GPON имеет более высокую защиту перед аварийными ситуациями.

Сегодня более 130 тыс. семей Орла имеют доступ к гигабитному домашнему интернету от МТС. Такая высокая скорость позволяет смотреть фильмы в максимальном качестве (UHD), играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать в интернете очень тяжелые файлы максимально быстро. Причем более 65% орловчан-абонентов МТС экономят до 40% расходов на телеком-сервисы, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, онлайн-кинотеатр Kion, мобильную связь для всей семьи и безлимитный мобильный интернет.

«Ежегодно поток информации в рунете увеличивается в среднем на 20%. Порядка 50-70% трафика приходится на видеостриминг и компьютерные игры. По нашим прогнозам, гигабитный домашний интернет станет необходимым минимумом уже в ближайшие несколько лет. Поэтому чтобы удовлетворять растущие запросы абонентов, мы планируем активно развивать сеть высокоскоростного домашнего интернета, а также подключать к линии GPON новые жилые комплексы Орла. В наших ближайших планах — новостройки в Болховском микрорайоне», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

«Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань

Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще