МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале

МТС обеспечила связью удаленное месторождение на побережье Обской губы Карского моря в 60 километрах от морского арктического порта Сабетта. Новая базовая станция МТС стала самой северной точкой на карте связи Полярного Урала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телеком-оборудование, адаптированное к условиям Крайнего Севера, было специально доставлено воздушным транспортом из города Новый Уренгой. Доступ к сети МТС впервые получили около 3000 работников ТЭК на территории вахтового поселка и промышленных участках промысла, где ведется разведка с последующим строительством установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и бурения скважин для добычи «голубого топлива».

Благодаря установке базовой станции рабочие, инженера, монтажники и другие сотрудники, занятые в освоении промысла, получили возможность оперативно информировать работодателя о ходе выполнения работ, возможных экстренных ситуациях на производстве, а в свободное от работы время - поддерживать связь с родными и близкими, оставаться в курсе важных новостей. Учитывая сложный рельеф месторождения, зону вечной мерзлоты, а также сложную логистику, появление связи значительно повысило безопасность северян на арктической территории.

«В заполярной части Ямала сосредоточено большое количество стратегически важных месторождений, где идет активное освоение новых северных широт. Развитие отдаленных территорий и нефтегазового кластера невозможно без цифровизации, что делает нашу работу особенно значимой, а услуги связи – жизненно-необходимыми. Связь позволяет в разы повысить эффективность работ, ускорить процесс добычи и переработки сырья, доставку грузов, что напрямую влияет на рентабельность и прибыль компаний в сфере ТЭК. Кроме того, телеком-коммуникации могут стать фундаментом для внедрения сервисов МТС – умного видеонаблюдения, интернета вещей, облачных технологий и дальнейшего развития промышленного объекта», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.