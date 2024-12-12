CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Мурманске прокачали связь на самой «телекоммуникационной улице»

МТС провела модернизацию оборудования в районе Проезда Связи и улицы Капитана Маклакова, расширив территорию покрытия сети и увеличив скорость передачи данных для местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты установили опоры двойного назначения с приборами уличного освещения, а также обновленным телеком-оборудованием. Скорость передачи данных МТС в районе проезда Связи выросла на треть. Теперь местные жители и гости региона могут с комфортом пользоваться самыми современными цифровыми сервисами: загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями. За счет размещения всех приборов на одном столбе, удалось минимизировать количество установленных конструкций.

«Проект реализован в результате взаимодействия муниципальных и коммерческих структур. Такая оптимизация городской инфраструктуры позволит нам успешно ее развивать, обеспечив существенную экономию и повышение качества услуг. В дальнейшем можно расширить функциональность этой опоры и оборудовать ее камерами видеонаблюдения, например», - отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

«Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань

Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще