CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В пяти районах Саратова повысили качество мобильной сети

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в кварталах с высокой онлайн- активностью. Расширение инфраструктуры позволило улучшить связь для горожан в Ленинском, Фрунзенском, Заводском, Волжском, Кировском районах областной столицы. Кроме того, дополнительные базовые станции построили в Гагаринском районе городского округа Саратов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые преобразования коснулись жилого комплекса «Молодость», микрорайонов Новый Увек, Жасминный, Звезда, поселков Тепличный и Водник, деревни Калашников. Мобильный интернет стал быстрее в многоквартирных домах, частном секторе, на территории СНТ «Старые Пруды», «Долина» и соседних с ними массивов. В том числе связисты охватили ряд оздоровительных, торговых и учебных учреждений.

Инженеры «МегаФона» использовали средний диапазон частот, обеспечивающий достаточную емкость сети и быструю передачу данных в зоне с большой концентрацией пользователей. После ввода в эксплуатацию дополнительного оборудования средняя скорость загрузки составляет порядка 25 Мбит/с, максимальная — 100 Мбит/с.

«Планируя технические мероприятия, в первую очередь мы ориентируется на потребности клиентов. За 11 месяцев саратовцы и гости города использовали на треть больше интернет-данных, чем за тот же период годом ранее. Растущая нагрузка на сеть требует последовательного развития инфраструктуры связи», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

В целом с 2024 г. в Саратове построили свыше 20 объектов связи. Оценить новое качество связи и мгновенную загрузку интернет‑сервисов смогли жители десятков домов в активно застраивающихся микрорайонах, в числе которых Северный, Солнечный, Солнечный‑2. Также инженеры оператора модернизировали несколько десятков базовых станций, улучшив их характеристики для пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

«Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще