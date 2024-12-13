В двух районных центрах Омской области «МегаФон» модернизировал сеть

Жители города Исилькуль Омской области получили уверенный прием сигнала, расширенную емкость сети и увеличенную скорость мобильного интернета «МегаФона». Это стало возможным, благодаря установке дополнительного телеком-оборудования, работающего в среднем частотном диапазоне. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По одной из версий, свое название Исилькуль получил благодаря одноименному озеру, расположенному неподалеку. В переводе с казахского оно означает «голубое озеро». Изначально Исилькуль был селом при железнодорожной станции, но затем разросся, превратившись в город и получив статус районного центра. Сегодня численность жителей превышает 20 тысяч человек. Город развивается и требует модернизации не только городской инфраструктуры, но и сетей связи. «МегаФон» провел работы по обновлению телеком-оборудования, расширив емкость и зону покрытия связью стандарта 4G. А скорость передачи данных в мобильных устройствах абонентов «МегаФона» выросла с 15 до 60 Мбит/с.

Вместе с тем инженеры «МегаФона» завершили модернизацию еще в одном районном центре – поселке Муромцево. Здесь проживает более 9 тыс. человек. С разницей в несколько недель были обновлены две существующие базовые станции. Связисты задействовали среднечастотные и высокочастотные диапазоны, тем самым обеспечив увеличение скорости мобильного интернета. Плюс, обеспечили стопроцентное покрытие всего населенного пункта современной связью четвертого поколения. Теперь жители с легкостью могут решать ежедневные бытовые и рабочие задачи, пользоваться цифровыми мультимедийными сервисами, которые открывают много возможностей для участников образовательного процесса, а также для тех, кто просто планирует отдохнуть.

«Проведенные технические работы в районных центрах Исилькуль и Муромцево были необходимы, поскольку специалисты «МегаФона» отмечают непрерывный рост потребления абонентского трафика на этих территориях. За счет модернизации сети в значительной степени удалось расширить площадь 4G покрытия, увеличить скорость передачи данных. К примеру, в Исилькуле по модернизированным станциям, интернет ускорился на 40%. В 2024 г. работы по обновлению сети уже завершились в Омском, Нижнеомском, Одесском, Шербакульском, Оконешниковском, Черлакском, Нововаршавском и других районах», ­– отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.