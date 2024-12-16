«T2» улучшила связь в крупных жилых комплексах Волгограда и Волжского

«T2», российский оператор мобильной связи, провел работы по улучшению покрытия сети вблизи густонаселенных районов Волгограда и Волжского. Компания усилила инфраструктуру и ускорила мобильный интернет рядом с крупными жилыми комплексами.

«T2» продолжает реализацию проектов по улучшению качества связи в Волгоградской области. После запуска технологии VoLTE на территории региона, оператор модернизировал оборудование вблизи крупных жилых комплексов в густонаселенных районах Волгограда и Волжского.

Специалисты «T2» провели работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В столице региона – Волгограде, – модернизация затронула территорию жилых комплексов «Авокадо», «Бродвей», «На 35 Гвардейской», «Родниковая долина», «Колизей», «Парк Арена», «Цех» и «Артхаус». Также покрытие сети и скорость интернета были улучшены в спальных районах города: на улицах Шауляйская, Удмуртская, Гороховцев, Рыкачева и Космонавтов, бульваре 30-летия Победы и других.

Кроме того, «T2» усилила инфраструктуру в густонаселенных районах Волжского. Здесь технические работы коснулись территории жилых комплексов «Прибрежный», «Атмосфера», «Ахтуба СитиПарк», «Аквамарин» и других.

Модернизация сетевого оборудования позволила улучшить покрытие не только в жилых помещениях, но и на объектах инфраструктуры, расположенных на близлежащих территориях: в магазинах, детских центрах, кафе, ресторанах, на площадках и других городских предприятиях. Мобильный интернет «T2» позволяет клиентам комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, слушать музыку, смотреть видео онлайн в высоком разрешении, безгранично общаться в социальных сетях, а также совершать видеозвонки в мессенджерах.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала «T2», сказал: «Улучшение телекоммуникационной инфраструктуры вблизи крупных жилых комплексов позволяет «Т2» предоставлять качественный сервис даже в условиях плотной городской застройки и растущего data-трафика. Мы непрерывно отслеживаем показатели нагрузки сети и оперативно усиливаем покрытие там, где это необходимо. Работа по этому направлению ведется планомерно и охватывает как крупные жилые комплексы, так и места активной застройки. Это позволяет нам избежать перегрузок сети, а абонентам – свободно пользоваться цифровыми сервисами в любое время и в любом месте».