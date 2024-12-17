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«МегаФон»: сельчане Саратовской области стали чаще пользоваться интернет-сервисами

С начала 2024 г. жители районов Саратовской области начали активнее использовать мобильный интернет, увеличив среднемесячное потребление до 32 ГБ. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. этот показатель вырос на 11%. О тренде сообщили аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов.

По итогам 11 месяцев лидерами по потреблению стали села в Петровском и Татищевском районах, где на одного человека в среднем приходится от 73 до 84 ГБ данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Суммарный дата‑трафик в деревнях и селах Саратовской области за год увеличился на 23%. Горожане традиционно больше пользуются мобильным интернетом, однако в малых населенных пунктах мобильная связь становится все более востребованной. Разрыв между среднемесячным потреблением интернет-трафика на пользователя в сельской местности и городах региона сокращается и составляет всего 7%.

«Учитывая растущий интерес сельчан к интернет‑технологиям, мы совершенствуем инфраструктуру связи за пределами городов. С начала года инженеры установили объекты связи в поселениях пяти районов области. Помимо этого, в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства наша сеть LTE появилась в 116 селах и деревнях с населением до 500 человек», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

После проведенных работ впервые высокоскоростным мобильным интернетом «МегаФона» могут воспользоваться жители населенных пунктов Усть-Щербедино Романовского района, Сосновоборское, Оркино Петровского района, Старая Жуковка Базарно-Карабулакского района, Караман Марксовского района, Кирово, Терновка, Липовка, Подстепное Энгельсского района и др.

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