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МТС оцифровала старинное дачное село на берегу залива Анива

МТС запустила LTE-сеть в селе Нечаевка Корсаковского района. Благодаря установке нового телеком-оборудования доступ к голосовой связи и интернету четвертого поколения получили жители и гости старинного дачного села на берегу Анивского залива. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает связью стандарта LTE территорию нескольких СНТ, расположенных в селе, жилые дома и побережье. Теперь жители и гости Нечаевки смогут пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы: быстро загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.

Нечаевка находится недалеко от Корсаковского порта. Село имеет богатую историю: в начале XX века оно называлось Савина Падь, также здесь сохранились следы времен Карафуто - японского присутствия на Сахалине. Сейчас в Нечаевке находится сразу несколько дачных товариществ и коттеджный поселок. Кроме того, в теплое время года это - популярное место отдыха для желающих отдохнуть на берегу и пособирать морские деликатесы.

«Ранее в Нечаевке была доступна только голосовая связь, но из-за особенностей рельефа наблюдался эпизодический прием. Поэтому мы активно модернизируем и расширяем сеть, чтобы у сахалинцев и туристов был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке острова. Только за последние полгода мы провели несколько крупных запусков - расширили LTE-сеть в селе Арги-Паги и поселке Ноглики, запустили Wi-Fi на заповедном острове Монерон, совместно с правительством и Минцифры региона обеспечили интернетом пляж «Садовники» и аэродром «Пушистый». Развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в регионе, но также способствует развитию туризма», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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