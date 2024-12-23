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«Девелоника» помогла МТС перейти на ЭЦП в системе электронного документооборота

Компания «Девелоника» (входит в ГК Softline), разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг, помогла МТС автоматизировать внутренние процессы в рамках системы электронного документооборота (СЭД). Команда «Девелоники» выполнила задачу по реализации интеграции функционала электронной цифровой подписи (ЭЦП) в СЭД заказчика для работы с исходящими письмами и распорядительными документами. Данный проект соответствует стратегии ГК Softline по расширению собственного портфеля услуг.

МТС сотрудничает с подразделениями «Девелоники» в течение 20 лет. За это время реализовано более 10 проектов, на которые потребовалось несколько тысяч часов разработки. За счет цифровизации МТС получает цельную и отказоустойчивую структуру в ИТ-ландшафте вместо лоскутной автоматизации. Сотрудничество позволяет повысить качество ИТ-сервисов заказчика, включая электронный документооборот. «Девелоника» с 2004 г. поддерживает и развивает СЭД на базе «Босс-Референт» в компании МТС.

Новый запрос был вызван необходимостью улучшения процессов в рамках электронного документооборота. Интерфейсные взаимодействия пользователя с функциональностью электронной цифровой подписи осуществлялись через виджеты компании. Компетенции специалистов «Девелоники» позволили создать сервис для работы с ЭЦП в СЭД «Босс-Референт» и провести интеграцию решения с системой «Диадок» для формирования, отправления и подписания электронных документов.

В результате промышленная эксплуатация функциональности ЭЦП выполнена на 100%. К концу этого года показатели по подписанию исходящих писем достигли 98%. Сотрудники компании отметили ускорение подписания документации, сокращение расходов на процессы ее пересылки, а также простоту и понятность логики всего бизнес-процесса.

«Совершенствование информационных систем и ПО имеет большое значение для нас как компании, работающей с данными и информацией о клиентах. Проект по внедрению нового инструмента для оптимизации внутренних процессов позволил МТС повысить уровень и оперативность корпоративного взаимодействия и сократить объем бумажной работы с документацией по различным операциям, что положительно повлияло на качество предоставления услуг конечным пользователям», — отметила Оксана Захарова, руководитель центра документационного обеспечения управления компании МТС.

«Мир технологий развивается, и задача ИТ-разработчиков — успевать реагировать на новые вызовы и адаптировать ПО для бизнеса под его актуальные задачи. «Девелоника» всегда готова поддержать и развить текущий функционал в ИТ-системах или разработать дополнительные сервисы и платформы для повышения уровня цифровизации бизнеса. И для нас крайне важно, что приложенные усилия оправдывают и предвосхищают ожидания», — сказал Егор Абрамов, директор по развитию бизнеса «Девелоники» (ГК Softline).

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