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«МегаФон» улучшил связь в девяти населенных пунктах Орловской области

Cкорость интернета в мобильных телефонах орловцев выросла до 50 Мбит/с, а улучшения затронули свыше ста тысяч жителей региона. Специалисты «МегаФона» модернизировали оборудование в Орле, Болховском, Верховском и Урицком районах, а в поселке Щебровском появилась новая базовая станция. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным аналитиков «МегаФона», в 2024 г. наблюдается рекордный переход трафика из города в область — показатель вырос на 18%. В связи с этим инженеры «МегаФона» развивают сеть в небольших населенных пунктах.

Специалисты уже модернизировали телеком-оборудование в селе Лаврово Орловского района, селе Фатнево Болховского района, селе Сосково Сосковского района и других поселениях. В общей сложности работы затронули девять населенных пунктов. Изменения почувствовали также в Орле, Мценске и Малоархангельске. В областном центре связь стала лучше на улицах Пушкина, Раздольная, Русанова и 2-я Посадская.

На действующих базовых станциях связисты «МегаФона» запустили дополнительный среднечастотный слой сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета. Теперь пользователи смогут общаться в мессенджерах, получать услуги в электронном виде и смотреть видео в высоком качестве на скорости до 50 Мбит/с.

«Базовые станции, на которых провели работы наши специалисты, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет для сотни тысяч жителей региона. Высокие скорости и стабильный сигнал дают им дополнительные возможности для работы и досуга. Мы продолжаем планомерно развивать сеть. В целом с начала года мы модернизировали и построили уже более 220 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

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