МТС прокачала связь в универсальном спортивном зале «Дружба» в «Лужниках»

МТС улучшила качество мобильной связи в универсальном спортивном зале «Дружба», который входит в Олимпийский спортивный комплекс «Лужники». Благодаря современной сети связи спортсмены и болельщики смогут пользоваться на обновленном спортивном объекте мобильным интернетом на скорости до 250 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Площадь спортивного зала «Дружба», открывшегося после масштабной реконструкции весной 2024 г., составляет свыше 16 тыс. кв. м. На ней разместились центральный зал вместимостью более трех тысяч мест, три многофункциональных зала для занятий разными видами спорта, тренажерный зал, медицинские кабинеты, конференц-зал, пресс-центр, кафе, административные и технические помещения.

В ходе реконструкции в здании были обновлены все инженерные коммуникации, установлены современные системы безопасности, вентиляции и кондиционирования, укреплены перекрытия, заменены несущие конструкции трибун, обновлен фасад, остекление заменено на энергоэффективные витражи, установлены автоматизированные телескопические трибуны с возможностью выдвижения рядов для проведения массовых спортивных и развлекательных мероприятий.

Для обеспечения посетителей качественной связью специалисты МТС построили внутреннюю антенно-распределительную сеть и установили на разных уровнях здания около 60 специальных радиоантенн стандарта LTE. Установленное оборудование позволяет пользоваться мобильным интернетом на скорости до 250 Мбит/с и звонить, в том числе, с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет).

«Во время Олимпийских игр 1980 г. в «Дружбе» проходили соревнования по нескольким видам спорта: теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, спортивным танцам и мини-футболу. Затем долгие годы знаменитая «ракушка», как прозвали в народе этот спортзал, была любимым местом теннисистов, где тренировались и дети, любители, и профессиональные спортсмены. Обновленный универсальный спортивный зал готов к проведению соревнований самого высокого уровня, в том числе, с точки зрения качественных услуг связи. Участники соревнований, болельщики и гости смогут свободно стримить, обмениваться фотографиями и видео с тренировок, соревнований и других мероприятий», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Ранее МТС обеспечила мобильной связью и интернетом ледовый дворец «Кристалл» и Дворец тенниса, которые также входят в спорткомплекс «Лужники».