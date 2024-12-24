CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

МТС в Красноярском крае запустит пять базовых станций отечественного производства

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России, в том числе и в Красноярском крае, 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. К концу 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. В течение 2025 г. МТС подключит еще 1000 базовых станций «ИРТЕЯ».

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — одно из самых значительных событий для отрасли в этом году. По-настоящему неоценимым станет опыт использования нового оборудования на сети МТС — в реальных условиях и в различных климатических зонах, в том числе и в Красноярском крае, где люди проживают как в окружении таежных лесов, так и арктических пустынь. В пяти районах региона — в том числе в Богучанском, Тасеевском, Емельяновском и других, запуск отечественного телеком-оборудования состоится в начале следующего года», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию»

«Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании

США начинает расследование: Везде китайские чипы, от телекоммуникационного «железа» до стиральных машин

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще