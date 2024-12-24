МТС запускает отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» в Приморье

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». В том числе, восемь российских базовых станций до конца 2024 г. появятся в Приморском крае. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Российские базовые станции стандарта LTE 800 и LTE 1800 будут запущены сразу в нескольких районах Приморья - Пограничном, Хорольском, Анучинском, Ханкайском, Спасском, Кавалеровском, Дальнегорском. В течение 2025 г. МТС подключит в регионах России еще 1000 базовых станций «ИРТЕЯ»: они будут работать по всей стране - от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь – с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи". Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов», - сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Приморский край станет одним из 37 регионов, где отечественные базовые станции появятся в первую очередь. Это знаковый этап в развитии телеком-отрасли России. Важно и то, что современное оборудование российского производства появится в небольших населенных пунктах региона, что позволит эффективнее развивать программы по устранению цифрового неравенства. При этом, опыт использования оборудования на реальной сети позволит точнее определить дальнейшие работы для максимально полного удовлетворения потребностей операторов», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.