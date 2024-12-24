Ozon: каждый четвертый представитель старшего поколения регулярно подвергается атакам мошенников

Ozon провел опрос и выяснил, как часто россияне сталкиваются с мошенничеством, и какие группы людей находятся в зоне риска. Абсолютное большинство хотя бы раз сталкивалось с аферистами: как сами опрошенные, так и их родственники. При этом каждая четвертая попытка мошенничества среди респондентов или их родных оказывалась успешной. Чаще всего атакам подвергались пожилые родственники респондентов, при этом каждый десятый из них был обманут аферистами на сумму от 100 до 150 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В зоне риска — старшее поколение

С мошенниками сталкивались 75% опрошенных или их родственников. Из них треть россиян отметили, что с мошенничеством сталкивались не только они сами, но и их близкие. Остальные 44% подвергались махинациям лично, либо это коснулось только близких или членов семьи. Средний возраст родных и близких опрошенных, кто стал жертвой мошенников, — 65 лет.

Согласно ответам, среди родных и близких опрошенных часто сталкивались с мошенничеством родители (88%) и бабушки с дедушками (50%). Других родственников старшего поколения обманывали в 70% случаев, — среди этой категории самый высокий процент тех, кто регулярно подвергается мошенническим атакам (17%).

Родных и близких опрошенных обычно пытались обмануть по телефону (74%) и посредством запросов от якобы сотрудников банков, полиции, соцслужб, почты (38%). Чаще всего пытались украсть деньги (82%) и личные данные (42%).

Мошенникам удалось совершить кражу у 10% родственников опрошенных. Однако суммы оказались существенными: каждый третий родственник респондентов лишился более 50 тыс. руб.

По данным опроса, большая часть близких респондентов получали звонок по мобильному телефону (74%): 77% мошенников просили конфиденциальные данные, SMS-код или пароль, каждый третий (33%) — перевод денег на другой счет.

Телефонное мошенничество — самый популярный способ обмана

Самые распространенные виды аферы, с которыми сталкивались респонденты — телефонное мошенничество (79%), фальшивые сотрудники учреждений (56%), мошеннические предложения работы или подработки (33%). Чаще всего мошенники пытались заполучить деньги (82%) и персональные данные (58%).

При этом аферистам удалось украсть средства у 14% респондентов: в 82% случаев кража не превышала 100 тыс. руб. Около 26% опрошенных потеряли до 5 тыс. руб., а 18% отдали мошенникам свыше 100 тыс. руб.

Чаще всего мошенники звонили по мобильному телефону (78%), в остальных случаях (80%) использовали SMS, мессенджеры Telegram или Wh*****p. Каждый второй аферист хотел обманом узнать конфиденциальные данные, а также SMS-код или пароль (в 49% случаев). Каждый третий (34%) убеждал либо перевести деньги на другой счет, либо перейти по ссылке.

«Результаты опроса показывают, что пожилые люди не только чаще подвергаются атакам аферистов, но и охотнее отдают им существенные суммы. Поэтому в Ozon мы боремся с мошенничеством комплексно: постоянно информируем пользователей об актуальных схемах, которые используют злоумышленники, а также совместно с партнерами ежедневно отслеживаем и блокируем тысячи вредоносных ресурсов. Мы ставим перед собой важную задачу, — обеспечить безопасную среду для клиентов», — отметил Кирилл Мякишев, директор по информационной безопасности Ozon.

Методология

Опрос проводился в декабре 2024 г., среди россиян старше 18 лет с использованием онлайн-анкеты. Всего в исследовании приняли участие 1000 респондентов из крупнейших городов России.