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В самом восточном районе Рязани запущен скоростной интернет «МегаФона»

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен жителям микрорайна Дашково-Песочня. Технические специалисты «МегаФона» запустили новые телеком-объекты в восточной части города. Базовые станции ежедневно предоставляют устойчивый сигнал и быстрое соединение почти ста тысячам абонентов.

Новое оборудование покрывает связью LTE‑стандарта жилые многоквартирные дома, социальные объекты и сквер. Также базовые станции помогают снять часть нагрузки с уже существующих объектов. Инженеры учли особенности планировки жилой застройки и выверили направление сигнала, чтобы он был стабильным как на нижних, так и на верхних этажах зданий.

Базовые станции работают в средне- и высокочастотном диапазонах. Благодаря такому объединению частот объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия на всей территории жилых комплексов. Теперь местным жителям стал доступен интернет на скорости до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы с комфортом и без ограничений загружать файлы, смотреть стриминговое видео или фильмы и сериалы в онлайн‑кинотеатрах.

«В наступающем году микрорайону Дашково-Песочня исполняется 55 лет, и все эти годы он продолжает активно развиваться и прирастать новыми жителями. Здесь вырастают новые жилые дома, строится вся необходимая социальная инфраструктура, появляются рекреационные зоны. Наличие качественной связи с быстрым мобильным интернетом делает проживание в районе еще более комфортным и удобным, ведь сегодня большое количество интересов и задач людей сконцентрированы в сети. Это подтверждают и наши аналитики: так с начала 2024 г. жители Дашково-Песочни уже увеличили интернет-трафик на 50%, по сравнению с концом прошлого года и эти показатели продолжают расти», – сказала директор «МегаФона» в Рязанской области Ольга Лукина.

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