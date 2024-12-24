В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». В течение 2025 г. МТС подключит еще 1000 базовых станций. В Татарстане оборудование LTE российского производства на сети МТС заработало в восьми районах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. К концу 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 регионах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. В Татарстане новые базовые станции заработали в Высокогорском, Тукаевском, Актанышском, Нурлатском, Черемшанском районах, а также в Нижнекамске, Альметьевске и Менделеевске.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций которой принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

«Татарстан традиционно становится площадкой для запуска технологических новинок, реализации пилотных проектов в разных сферах. Неудивительно, что республика попала в список первых регионов, где МТС запустила на своей сети базовые станции отечественного производства. Мы рады, что стали частью поистине исторического события, которое, я уверен, даст старт огромному скачку телеком-отрасли. Жители Татарстана – одни из первых в стране, чьи смартфоны заработали в новой сети, сигнал в которой обеспечивает оборудование российского производства. В следующем году мы установим такие базовые станции «ИРТЕЯ» еще на тысяче площадок по всей стране», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Ввод в эксплуатацию первой партии базовых станций «ИРТЕЯ» – знаковый этап в развитии отрасли. Опыт использования оборудования на реальной сети позволит точнее определить дальнейшие работы для максимально полного удовлетворения потребностей МТС и других операторов. Ежедневно, анализируя огромные массивы данных с действующих станций, которые невозможно получить ни в одной лаборатории, мы совершенствуем наш продукт: устраняем детские болезни и добавляем востребованные заказчиками функции. Причем, помимо базовых станций LTE, уже выпускается оборудование для сетей 5G. Активное взаимодействие идет с операторским сообществом. Благодаря этому рассчитываем с 2026 г. начать массовые поставки оборудования всем операторам», – сказал генеральный директор «ИРТЕЯ» Дмитрий Лаконцев.