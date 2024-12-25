«МегаФон» прокачал мобильный интернет в селах Белгородчины

Почти 10 тыс. жителей сел Белгородской области теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на средней скорости до 60 Мбит/с — этого достаточно, чтобы загружать и скачивать фото и видео за считанные секунды. Такие результаты инженеры «МегаФона» получили за счет модернизации и установки новых базовых станций в десяти населённых пунктах региона.

Оператор ввел в эксплуатацию новые телеком-объекты в селах Ольшанка, Холки, Верхнее Кузькино и Малотроицкое Чернянского района и в Лесном Уколове и Круглое Красненского района. Благодаря проведенным работам свыше четырёх тысяч жителей этих населенных пунктов смогли почувствовать улучшение параметров связи: больше стал охват и емкость сети, а мобильный интернет ускорился в среднем на 25%. По замерам специалистов, значения передачи данных могут достигать 60 Мбит/с – это позволит селянам с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами.

Кроме того, оператор модернизировал существующие базовые станции в Красненском, Красногвардейском и Чернянском районах, в том числе в селах Большебыково и Волоконовка и в городе Бирюч с населением около 7 тыс. человек. Этот удаленный на 150 километров от областного центра населенный пункт называют городом-музеем из-за большого количества исторических зданий: здесь сохранились старинные торговые ряды, три храма, лавка купца Санжарова и целый комплекс исторических зданий бывшей гимназии.

В часе езды от Бирюча – село Красное, окрестности которого настоящий рай для любителей истории. Здесь насчитывается более 20 археологических памятников: скифские курганы, селища, в одном из сел есть даже 400-летний дуб. Теперь местные жители смогут с легкостью делиться фотографиями уникальных артефактов с друзьями из других регионов.

«В сельских районах мы фиксируем значительный рост интернет-трафика, в связи с чем выросла нагрузка на существующие базовые станции. Чтобы повысить надёжность мобильных услуг и ускорить передачу данных, мы построили дополнительные телеком-объекты, оптимизировали сеть 2G и дополнили её новыми диапазонами LTE. Теперь все цифровые сервисы и мессенджеры в крупных селах севера и востока Белгородской области работают быстрее в среднем на 25%», – сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.