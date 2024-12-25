CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС обеспечила современной связью «Беломорские петроглифы»

МТС запустила сеть LTE на территории знаменитого археологического комплекса «Беломорские петроглифы». Теперь высокоскоростной мобильный интернет и связь «четвертого поколения» будут доступны всем посетителям объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также гостям нового визит-центра, который планирует открыть свои двери для гостей в начале 2025 г.

Стабильная связь и интернет на высоких скоростях доступны на всей территории археологического комплекса, где находятся сами петроглифы, пешеходный маршрут к ним, беседки, стоянка и информационные стенды. Современные стандарты передачи данных доступны также и в новом визит-центре, где расположены гостиница, кафе, выставочный и конференц-залы. Сеть LTE предоставляет абонентам доступ к технологии высококачественной голосовой связи VoLTE, которая обеспечивает реалистичное звучание голоса и моментальное соединение.

Кроме того, в зоне покрытия сети МТС располагаются объекты сопутствующей инфраструктуры: отопительная котельная, комплектная трансформаторная подстанция, насосная станция хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения, резервуары запаса питьевой воды и резервуары воды для пожаротушения, канализационные очистные сооружения и локальные очистные сооружения дождевого стока. Это даёт возможность в дальнейшем внедрять различные решения на базе интернета вещей с целью автоматизации процессов.

«Кемско-Беломорская агломерация обладает высоким туристическим потенциалом. Уже сейчас, анализируя данные Big Data МТС, мы видим, что интерес к этой части республики растёт с каждым годом, а учитывая грандиозные планы по развитию этой территории, тенденция определённо сохранится. Беломорские петроглифы – один из ключевых объектов притяжения в северной части региона. Уверен, что открытие современного визит-центра позволит гостям составлять удобные маршруты, а наличие качественного покрытия сети МТС – делиться впечатлениями в режиме онлайн», – сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

Нейросеть превзошла живых дегустаторов в различении сортов шотландского виски

Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества

Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России

Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им

Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще