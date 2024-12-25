T2 готов к открытию станций Троицкой линии метрополитена в Новой Москве

T2, российский оператор мобильной связи, объявляет о готовности телеком-инфраструктуры к открытию трех станций Троицкой линии метрополитена на юге Москвы. Оператор уже оснастил станции и тоннели связью 3G и 4G – оборудование запущено в эфир до официального открытия. Об этом CNews сообщили представители T2.

Т2 заблаговременно подготовилась к запуску трех новых станций Троицкой линии метрополитена – «Корниловской», «Коммунарки» и «Новомосковской» – и установила необходимое телеком-оборудование для обеспечения непрерывного сигнала мобильной связи в вестибюлях, на станциях и в тоннелях.

Этап строительства телеком-инфраструктуры начался в октябре этого года с обеспечения связью станции «Корниловская», а затем сетью были покрыты станции южнее. С 23 декабря 2024 г. все установленное оборудование выведено в эфир – до открытия станций для первых пассажиров стабильной связью Т2 могут пользоваться сотрудники, завершающие подготовительные работы на станциях. Проведенный драйв-тест подтвердил высокое качество предоставляемых услуг голоса и передачи данных.

В сентябре 2024 б. открыты первые четыре станции Троицкой – тогда оператор также завершил свою часть работ до открытия станций. По официальной информации, в будущем Троицкая линия будет составлять 17 станций и станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. Строительство ветки улучшает ситуацию с транспортом на юге столицы.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Т2: «Метрополитен Москвы остается стратегически важным проектом, как для компании, так и для технического департамента в частности. Помимо проведения связи на открывающихся станциях, мы круглосуточно следим за качеством связи на всех линиях метро и при обнаружении проблем незамедлительно принимаем меры для их устранения, благодаря чему Т2 предлагает пассажирам бесперебойное и стабильное соединение по всему пути следования. В следующем году, согласно плану города, для жителей Московского региона откроются дополнительные новые станции, и мы как оператор будем своевременно подготавливать необходимую инфраструктуру для обеспечения клиентов сетью Т2».