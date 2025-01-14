В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат»

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» представила в шоуруме унифицированных коммуникаций новые IP-телефоны отечественного производителя «Флат». Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

IP-телефоны под брендом Flat-Phone входят в реестр российских ПАК Минцифры.

Мультивендорный шоурум «Инфосистемы Джет» открылся в Москве в 2021 г., и сейчас в нем представлено оборудование и ПО более полутора десятков российских производителей систем IP-телефонии, видеоконференций и корпоративных мессенджеров. Задача шоурума — это не только проведение демонстраций различных решений, но и проверка интеграции систем друг с другом, а также оценка совместимости оборудования ушедших вендоров с отечественными телекоммуникационными платформами.

В 2022 г. вопрос импортозамещения корпоративных систем связи стал особенно актуальным для российских компаний, поэтому в шоуруме регулярно появляются новые продукты для организации унифицированных коммуникаций на базе отечественных решений. Телефонные аппараты Flat-Phone дополнили уже развернутую систему IP-телефонии «Флат SoftSwitch» и систему централизованного управления телефонными аппаратами «Флат Device Manager».

«В шоуруме представлены решения ведущих отечественных производителей систем IP-телефонии — это помогает нашим заказчикам увидеть, какие продукты есть на российском рынке, и подобрать возможные варианты замены существующих систем связи. И если ранее запрос бизнеса был прежде всего в том, чтобы обеспечить совместимость существующего парка зарубежных телефонных аппаратов с отечественными решениями, то сейчас компании все чаще задумываются над тем, чтобы полностью заменить устаревающее оборудование. Этой осенью мы представили в нашем шоуруме отечественные IP-телефоны «Флат-ПРО» и рекомендуем их нашим заказчикам. Дополнительно мы готовы предложить проведение тестовых испытаний всех решений компании «Флат» на площадке заказчика», — сказал Сергей Боков, ведущий консультант по голосовым решениям «Инфосистемы Джет».

«Запуская разработку и производство IP-телефонов, мы ориентировались на ключевые требования заказчиков: надежность связи, качество передачи звука, удобство использования, сохранение привычного дизайна и функционала, а также совместимость с существующими инфраструктурами. Чтобы гарантировать заказчикам выполнение всех этих требований, проведено более трех десятков независимых тестирований телефонов с различными отечественными и зарубежными телекоммуникационными платформами. Качество наших телефонов подтверждено декларациями и реестрами профильных министерств: Минкомсвязи, Минцифры, Минпромторга. Благодаря сотрудничеству с «Инфосистемы Джет» мы стали максимально открытыми для клиентов, получивших уникальную возможность за одно посещение шоурума убедиться в возможностях телефонов «Флат» при работе с различными телеком-платформами. Теперь мы можем предложить нашим заказчикам решение любых типовых и нестандартных кейсов, которое мы готовы помочь реализовать в тандеме с коллегами из «Инфосистемы Джет», — сказала Мария Бобцова, директор по развитию «Флат-ПРО».

Flat-Phone — это высокопроизводительные аппараты с русскоязычными интерфейсами, документацией и поддержкой. В портфель VOIP оборудования ФЛАТ для корпоративных коммуникаций входят несколько моделей телефонов различного уровня, в том числе и с консолью расширения на 20х3 дополнительных клавиш.

IP-телефоны Flat-Phone прошли полный комплекс тестирования и рекомендованы к применению как с собственным решением «Флат SoftSwitch» (ООО «Флат»), так и с решениями ведущих российских разработчиков телекоммуникационных платформ. Также подтверждена совместимость с зарубежными системами связи, что позволяет использовать телефоны взамен вышедших из строя или устаревших аппаратов Cisco, Avaya, Unify, Alcatel и других. В качестве работы телефонных аппаратов Flat-Phone, а также в их совместимости с различными решениями, как отечественными, так и западными, теперь можно убедиться в шоуруме «Инфосистемы Джет».

Для заказчиков, которым нужны телефоны, входящие в ТОРП, доступно к заказу оборудование, производимое на заводе в Московской области. Производство телефонов «Флат» в России включает в себя изготовление печатных плат, поверхностный и выходной монтаж электронных компонентов, автоматизированный выходной контроль печатных плат, финишную сборку, заливку ПО и тестирование.