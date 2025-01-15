«МегаФон» прокачал связь в Ростове-на-Дону

Теперь жители Ростова-на-Дону из числа абонентов «МегаФона» выходят в Сеть на максимальной скорости до 105 Мбит/с. Оператор определил в городе локации с растущей активностью абонентов и установил новое телеком-оборудование с поддержкой LTE.

Цифровые изменения коснулись удаленных от центра жилых массивов Первомайского, Ворошиловского и Октябрьского районов. Технические специалисты запустили средне- и высокочастотные диапазоны 4G, что позволило увеличить ёмкость сети до 50% и повысить качество сигнала как на улице, так и внутри помещений.

Как показывают замеры оператора, после проведённых работ скорость передачи данных во всех локациях выросла до 30%. Теперь обладатели зелёных SIM-карт могут еще быстрее скачивать из сети тяжёлые файлы, вести стримы и общаться по видео без задержек даже в местах с высокой концентрацией пользователей.

«В январе на столицу области пришлось 34% использованного в регионе дата‑трафика. Ежемесячно одному абоненту здесь в среднем нужно 49 Гбайт — на 7% больше, чем годом ранее. Мы регулярно отслеживаем нагрузку на объекты связи и оперативно развиваем инфраструктуру, чтобы горожане и приезжие комфортно пользовались цифровыми сервисами», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области Василий Темнов.

В 2024 г. инженеры оператора построили и модернизировали свыше тысячи базовых станций как в крупных городах, так и в малых населённых пунктах. Особое внимание уделили районам-лидерам по численности населения: Аксайскому, Азовскому, Неклиновскому и Октябрьскому.