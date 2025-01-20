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«Абсолют Банк» и «Ростелеком» запускают совместную финансовую платформу

«Абсолют Банк» и «Ростелеком» договорились о совместном запуске и развитии технологической платформы для поставщиков российской телекоммуникационной компании. На новой платформе подрядчики «Ростелекома» смогут подавать заявки и оформлять финансовые продукты, в том числе банковские онлайн-гарантии для участия в конкурсах и реализации проектов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект объединит всех подрядчиков «Ростелекома» на одной технологической платформе, что позволит повысить качество взаимодействия и исполнения контрактов, а также сократит операционные расходы за счет внедрения дистанционных каналов и стандартизации взаимодействия. Таким образом юридические лица и индивидуальные предприниматели получат единое финансовое окно и цифровой канал обслуживания, через который будет осуществляться подготовка документов на участие в конкурсе, проверка соответствия необходимым критериям, а также выпуск документов.

Специально для компаний, сотрудничающих с «Ростелекомом», банк разработал новый продукт — «Телеком гарантии». Он подразумевает ускоренный процесс принятия решений по заявке. Сумма банковской гарантии может составлять до 100% от выручки. Выпуск банковской гарантии будет осуществляться по заранее согласованной форме.

Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса «Ростелекома»: «Абсолют Банк обладает глубокими экспертными знаниями и внушительным опытом работы на рынке электронных закупок, а также в сфере управления и обработки больших объемов данных. Это особенно важно для “Ростелекома”, который сотрудничает с десятками тысяч подрядчиков. Большая часть наших поставщиков нуждается в банковских гарантиях, и мы готовы предоставить им высококачественный сервис, который, уверены, будет пользоваться большим спросом».

Сергей Нечушкин, директор департамента малого и среднего бизнеса «Абсолют Банка»: «Проект с “Ростелекомом” вдохновляет нас своим масштабом и ответственностью поставленных задач. Благодаря накопленной экспертизе, современным технологиям и эксклюзивным решениям, которыми уже обладает банк, мы можем реализовать его в оперативные сроки и обеспечить необходимый уровень сервиса. Банк быстро и гибко умеет реагировать на запросы бизнеса, в частности модифицировать действующие продукты или запускать новые, настраивать решения и сервисы, что особенно важно в современных условиях».

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