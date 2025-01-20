CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

«МТС Банк» и «Эвотор» запустили комплексный продукт для бизнеса

«МТС Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили комплексное предложение для торгово-сервисных предприятий, в рамках которого предприниматели при покупке смарт-терминала получают эквайринговое обслуживание на специальных условиях. Клиент платит только за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и фиксированную ставку эквайринга.

Преимуществами тарифа «Партнерский» являются фиксированные условия обслуживания, отсутствие обязательств по обороту и дополнительных комиссий, что делает предложение одним из наиболее выгодных для владельцев онлайн-касс «Эвотор».

Ставка эквайринга зависит от вида деятельности и варьируется от 1,20% до 1,95%.

Предложение действует для клиентов с расчетно-кассовым обслуживанием по программам «Минимум», «Точный», «Выгодный» и «Стабильный».

Для подключения тарифа «Партнерский» и получения терминала со встроенным эквайрингом действующим и новым клиентам достаточно оставить заявку на сайте «МТС Банка» или обратиться к личному менеджеру.

«Эвотор 5i» и «Эвотор 6» – компактные мобильные смарт-терминалы со встроенным модулем эквайринга. Они подходят для самых разных видов бизнеса: стационарной и дистанционной торговли, сферы услуг, общепита, курьерской доставки и как дополнительный терминал приема оплаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще