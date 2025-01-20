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МТС Web Services запустила облако в модульном ЦОДе «Федоровский» в Ленинградской области

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске сегмента виртуальной инфраструктуры в собственном модульном ЦОДе МТС «Феёдоровский» в Ленинградской области. Новый кластер предназначен для размещения в нем ИТ-систем компаний, требующих большого объема вычислительных мощностей. Также на базе кластера будут предоставляться все ключевые облачные сервисы MWS. Общий объем облачных мощностей в регионе вырос более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый кластер обладает передовыми вычислительными характеристиками. В нем можно будет развернуть любые высоконагруженные системы бизнеса: от систем управления предприятием до сайтов с миллионами посетителей ежедневно. На базе вычислительной инфраструктуры в будущем можно будет развернуть все ключевые облачные сервисы MWS, такие как резервное копирование, объектное хранилище, виртуальные рабочие места или офисное ПО. Вся инфраструктура будет развернута в модульном ЦОДе «Федоровский», соответствующем уровню отказоустойчивости Tier-III.

«Облако позволяет компаниям сэкономить время на размещении заказов на оборудование, его логистику и монтаж, а значит, ускорить запуск новых проектов. Виртуальная инфраструктура поднимается за минуты, у бизнеса есть возможность увеличивать или уменьшать ее объем в зависимости от потребности и более гибко управлять своими тратами в целом. Это означает, что если предприятие использует меньше вычислительных мощностей, чем рассчитывало, то его серверы не простаивают, а если — больше, нет необходимости ждать новых поставок. Это приводит к росту спроса на виртуальную инфраструктуру у российских компаний. Согласно исследованию MWS, в 2024 г. отечественный рынок облаков вырос на 32%. Чтобы удовлетворить растущий спрос заказчиков, мы регулярно расширяем нашу виртуальную инфраструктуру. Кластер в «Федоровском» стал уже 15-ой зоной доступности облачных сервисов MWS», — сказал директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев.

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