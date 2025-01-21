Сервисы «Телфин» интегрированы с системой для стоматологий Dental4Windows

Коммуникационные сервисы «Телфин» интегрированы с медицинской информационной системой (МИС) Dental4Windows для поддержки лечебного процесса, учета и управления стоматологической клиникой любого масштаба и формы собственности.

МИС Dental4Windows позволяет комплексно автоматизировать работу стоматологической клиники, в том числе, вести электронный документооборот, записывать пациентов через интернет или мобильное приложение, автоматизировать оповещения пациентов (SMS, WhatsApp, e-mail), вести протоколы и планы лечения, обрабатывать и хранить рентгеновские снимки и другие изображения, формировать финансовые документы и аналитические отчеты, создавать бонусные программы, вести склад материалов и лабораторию, интегрироваться с различными сервисами и CRM-системами, а также передавать данные о выполненном лечении в ЕГИСЗ.

Благодаря интеграции сервисов «Телфин» и Dental4Windows пользователям стала доступна автоматическая обработка записей на прием не только онлайн, но и по телефону. Теперь при входящем звонке пациент сразу определяется по номеру, и выводится окно с данными для записи на прием. Так обработка звонков осуществляется в считанные секунды, при этом записи о визитах автоматически появляются в истории коммуникаций.

Прямо при входящем звонке администратор клиники или оператор колл-центра может переходить на разные рабочие экраны программы Dental4Windows. Таким образом, во время телефонного звонка есть возможность ознакомиться с подробными сведениями по пациенту и страховым компаниям, например, историей визитов, списком ранее посещаемых и доступных для записи врачей, набором услуг страховой компании и т.д.

Кроме этого, теперь можно звонить пациентам в один клик непосредственно из системы Dental4Windows. Благодаря интеграции стоматологические клиники могут максимально быстро обзванивать пациентов для подтверждения записи на прием и приглашения на профилактические осмотры. Новая опция позволяет клиникам ежедневно совершать и принимать на 30% больше звонков. Вызовы можно переводить между сотрудниками или ставить на удержание. Для повышения качества обслуживания есть возможность записывать все разговоры.

«Автоматизация коммуникаций с пациентами в стоматологических клиниках необходима как для повышения эффективности работы, так и для улучшения качества обслуживания пациентов. Так вы освобождаете медицинский персонал от рутинной работы и улучшаете планирование, точно контролируя расписание врачей и их загруженность. При этом пациенты не тратят время на ожидание ответа, у них появляется возможность записываться максимально оперативно удобным для них способом и получать автоматические напоминания о запланированных приемах. Кроме этого, снижается вероятность ошибок при записи по телефону, нет дублирования записей», — сказал Ярослав Бочаров, технический директор «Сентор Софтвер».