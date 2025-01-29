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Для жителей спальных районов и частных секторов Астрахани ускорили интернет

Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани. Строительство новых базовых станций и модернизация телеком-оборудования позволила в среднем на 15% увеличить скорость мобильного интернета в частных секторах и спальных микрорайонах областного центра, в которых растет число жителей и активность абонентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по модернизации и строительству телеком-оборудования затронули удаленные от центра жилые массивы и локации с растущей активностью абонентов в Советском, Кировском, Трусовском и Ленинском районах Астрахани. В частности, это затронуло жилой сектор в Зацаревье и вблизи Аэропортовского шоссе, микрорайоне Бабаевского и ул. Зелингинской. Благодаря модернизации сети и установке базовых станций скорость мобильного интернета у пользователей выросла на 15%. Обновленная сеть 4G позволит местным жителям с еще большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами.

«С каждым годом астраханцы потребляют больше цифрового контента, что приводит к планомерному росту объема трафика. Так, общий объем мобильного интернет-трафика в Астрахани в 2024 г. вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть, потребности абонентов и другие ключевые параметры. Это помогает грамотно планировать строительство и распределение телеком-оборудования в регионе для того, чтобы обеспечить каждому пользователю доступ к интернету на комфортной высокой скорости», — сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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