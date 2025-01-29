Количество SIM-карт Т2, купленных гражданами Китая, выросло в 7,4 раза

T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность абонентов из Китая в 2024 г. Так, количество клиентов, которые приезжали в Россию со своими SIM-картами, выросло на 74,3% год к году. Число тех, кто покупает и использует SIM-карту T2, увеличилось в 7,4 раза.

Пик посещений туристов из Поднебесной и в 2023 г., и в 2024 г. приходится на июль и август. В 2023 г. количество путешественников из Китая было выше в 7,7 раза в июле и 7,5 раза в августе относительно января. В 2024 г. их количество в июле и августе удвоилось по сравнению с январем.

При сравнении пиковых сезонов оказалось, что количество абонентов из Китая в 2024 г. выросло на 55% в июле и на 60% в августе год к году. Больше всего туристов прибыло в 2024 г. во Владивосток, Москву, Биробиджан, Хабаровск и Читу.

Клиенты из Китая с SIM-картой T2 чаще всего пользуются связью в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Иркутске и Санкт-Петербурге. Наибольшие приросты абонентской базы клиентов из этой страны по итогам 2024 г. зафиксированы в Москве (в 17 раз) и Санкт-Петербурге (в 25 раз).

Аудитория граждан из Китая, которые приобрели карты Т2, увеличивалась в течение всего 2024 г. в среднем на 27% каждый месяц. Пики регистраций в сети относительно значений 2023 г. пришлись на весну и осень. Так, в марте рост составил 72%, в мае – 87,7% в сравнении год к году. Затем в октябре количество клиентов увеличилось в 6 раз, в ноябре и декабре – в 7 раз относительно значений 2023 г.

Несмотря на рост абонентской базы из Китая, количество обращений на горячую линию на китайском языке в 2024 г. снизилось на 24%. Топ наиболее популярных вопросов: тарифы, пакеты и скидки на интернет, запрос баланса.