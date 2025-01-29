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В обновленном аэропорту Чебоксар ускорили мобильный интернет

Теперь авиапассажирам проще заказать такси или связаться с близкими на борту самолета в ожидании выхода. Технические специалиста «МегаФона» увеличили территорию покрытия высокоскоростной сети LTE в главной воздушной гавани Чувашской Республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После запуска дополнительного телеком-оборудования скорость мобильной передачи данных внутри и вокруг аэропорта Чебоксар может достигать 180 Мбит/с. Средние значения составляют 50 Мбит/с. С таким интернетом потребуется несколько минут, чтобы загрузить пару серий любимого сериала или полнометражный фильм для просмотра во время полета. Сделать это можно на всех этапах посадки в самолет, до перевода устройства в авиарежим.

Востребованность услуг связи в залах ожидания подтверждают аналитики оператора. Только за последний месяц улетающие и прилетающие пассажиры использовали порядка 1,5 ТБ данных. Такого объема хватило бы, чтобы 700 тыс. раз посмотреть фильм «Экипаж» в HD-качестве. Более половины трафика приходится на видеоконтент — ролики в соцсетях, шоу на хостингах и онлайн-кинотеатры. Также путешественники много переписываются в мессенджерах и слушают треки в музыкальных сервисах. Кроме того, в аэропорту любят общаться по телефону — за январь 2025 г. абоненты «МегаФона» проговорили суммарно почти 8000 минут.

«Аэропорт Чебоксар развивается и становится все привлекательнее для туристов и командировочных. Современная телеком-инфраструктура не менее важна, чем дизайн пространства, удобный зал ожидания и высокотехнологичное оборудование. Наши инженеры задействовали здесь средний диапазон частот и обеспечили оптимальную емкость для большого числа абонентов. Теперь путешественники могут с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами в ожидании рейса и по прилету», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

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