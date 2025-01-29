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В Уфе технологии связи обезопасили проезд в городском транспорте

В сотнях маршрутных автобусов столицы Башкортостана запущены системы фотовидеофиксации и GPRS. Потребность в них особенно возрастает в случае ДТП или других спорных ситуаций на дороге. Связь для передачи данных в транспорте предоставил «МегаФон».

В последние два года крупнейший перевозчик республики «Башавтотранс» системно обновляет свой автопарк. В современных автобусах, обслуживающих уфимские маршруты, многие процессы автоматизированы. К примеру, GPRS-датчик позволяет учитывать километраж пробега транспорта, соотносить его с объемами использованного топлива, получать нужные данные для статистики и отчетов.

Часть новых возможностей направлена на комфорт пассажиров. Среди них — объявление названий остановок во время движения, передача данных о времени прибытия на электронное табло на самих остановках и в приложения на смартфонах, фиксация опасных ситуаций на трассе (резкие манёвры, выезды за пределы разрешённых зон и так далее). Видеонаблюдение в салоне автобуса также обеспечивает дополнительную безопасность.

«Мы стремимся к тому, чтобы поездки в общественном транспорте были максимально удобными для горожан. SIM-карты от «МегаФона» позволили запустить фотовидеофиксацию в более 400 уфимских автобусах. Ещё в около 150 таким образом налажены навигационные сервисы до перехода на обязательную по федеральному законодательству систему ГЛОНАСС. А в 88 самых новых транспортных средствах идет обмен данных с автоинформатором и электронным табло. На этом не останавливаемся и продолжаем расширять возможности для пассажиров города и республики», — сказал начальник управления информационных технологий ГУП «Башавтотранс» Антон Карпов.

«Специально под задачи партнера мы подобрали оптимальные услуги, в том числе одну из наших ключевых — интернет вещей (IoT). При его подключении доступна энергоэффективная сеть для IoT⁠-устройств с улучшенным сигналом связи в труднодоступных местах. Эту технологию традиционно применяют при управлении бизнесом — для контроля транспорта, оборудования, ресурсов и мониторинга нештатных ситуаций», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин.

Оператор предоставляет услуги транспортным компаниям в разных частях страны. Так, в конце прошлого года компания запустила Wi-Fi на пригородных и междугородних автобусных маршрутах в Воронежской области. Проект реализован совместно с региональным министерством промышленности и транспорта и местным перевозчиком.

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