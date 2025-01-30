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«МегаФон» расширил 4G-покрытие кировских трасс

«МегаФон» увеличил покрытие сети четвертого поколения на участках дорог федерального и регионального значения в Кировской области. В зону развития инфраструктуры вошли автотрассы, ведущие в соседние регионы – Пермь и Сыктывкар. Также более комфортными стали поездки внутри региона в направлении на Советск, Богородское, Даровской и Оричи.

Территория мобильного покрытия увеличилась и вдоль железнодорожных путей – на станциях Комсомольский, Ежиха и 932 км. Пассажиры электричек и поездов могут рассчитывать на стабильную связь и 4G-интернет в этих локациях и пользоваться привычными онлайн-сервисами в пути – связываться с родными, решать рабочие вопросы в чатах, отправлять электронные письма, слушать музыку или смотреть фильмы.

Благодаря увеличению радиуса покрытия автолюбители смогут пользоваться интернетом на скорости до 45 Мбит/с на федеральной трассе Р-176 «Вятка» в районе населенных пунктов Боровка, Вишкиль и Шленники. Для жителей региона, отправляющихся в Пермь по автодороге Р-243, теперь будет доступна передача данных вблизи деревень Заборье, Лазаневы и поселка Слободка.

Поездки станут более комфортными и безопасными неподалеку от Кирова – в населенных пунктах Сарбаи, Камешник, Полом, а также в юго-западном направлении в деревне Ардашиха Куменского района и на западе – в деревне Кулак Даровского района.

«Мы существенно увеличили территорию покрытия сети четвертого поколения вдоль транспортных артерий Кировской области. Стабильная связь и мобильный интернет в пути стали залогом комфортных и безопасных поездок на федеральных и региональных автотрассах. Кировчане активно пользуются онлайн-сервисами в дороге – через базовые станции, где проведена модернизация, ежедневно проходит объем трафика, сопоставимый с просмотром около 7 тысяч серий любимого сериала», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Чтобы обеспечить расширенный радиус покрытия до 10 километров, оператор активировал дополнительный низкочастотный слой сети. Примененное решение актуально, когда необходимо увеличить территорию действия сети, например, на авто- и железнодорожных путях.

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