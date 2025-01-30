CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС включила 4G в девяти населенных пунктах на юге Красноярского края

ПАО «МТС» сообщает о запуске сети LTE в девяти населенных пунктах, расположенных на юге Красноярского края. В результате работ по расширению покрытия LTE доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 3500 жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС накрыла деревни и села Минусинского, Шушенского, Ермаковского, Краснотуранского, Идринского и Курагинского районов. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами и банковскими приложениями. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи автомобилистам, следующим из Красноярска к Шалоболинской писанице, насчитывающей более 500 плоскостей с древнейшими рисунками, или заливу Сыда — самому крупному в акватории Красноярского водохранилища.

В зоне покрытия скоростного мобильного интернета МТС оказалось село Средняя Шушь, расположенное в 40 км от поселка Шушенское. Здесь проживают старообрядцы-беспоповцы часовенного согласия, которые переселялись в населенный пункт с начала двухтысячных годов из разных районов Красноярского края. Известно, что в семьях старообрядцев пользуются современной бытовой и сельскохозяйственной техникой, автомобилями и средствами связи. При этом в Средней Шуши сохранились деревенские дома и ворота, украшенные резьбой в стиле русского узорочья.

Цифровой апгрейд получили также жители нескольких старинных сел сибирского юга. Одним из таких поселений стало село Большой Хабык, основанное во второй половине 18 века переселенцами из Пензенской и Нижегородской губерний. Сейчас уличная сеть села насчитывает более десятка улиц, в Большом Хабыке действует общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, ФАП, отделение связи и несколько магазинов, куда зашла сеть LTE от МТС.

«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Красноярском крае. В 2024 г. наша связь стала доступна в более пятидесяти населенных пунктах региона. Например, МТС первой из операторов запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края. В конце прошлого года мы обновили сеть на участке федеральной трассы М-54 и автодорогах «Богучаны-Кодинск» и «Ачинск-Ужур-Троицкое», а также в малых городах региона. Важно, чтобы сельчане могли пользоваться современными цифровыми сервисами, а у водителей и пассажиров, которые путешествуют по краю, всегда была возможность оставаться на связи», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»

На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн

Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов

Полиция предупреждает об обманах детей в играх Roblox и «Страж королевства». Мошенники могут выманить до миллиона

Взломанный аккаунт Ozon во «ВКонтакте» разослал подписчикам вредоносную ссылку

В 4G и 5G найдены более сотни уязвимостей, способных вывести сети из строя на территории целых городов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще