«МегаФон» ускорил сеть 4G в ведущих вузах Смоленска

Более 7 тыс. смоленских студентов теперь могут сёрфить в интернете на скоростях до 80 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» построили базовые станции рядом с кампусами медицинского и спортивного университетов.

Новое оборудование расширило покрытие и увеличило ёмкость сети рядом с объектами Смоленского государственного медицинского университета (СГМУ), Смоленского государственного университета спорта (СГУС) и областной клинической больницы. Также базовые станции были запущены в микрорайонах Пронино, Красный Бор и Тихвинка, где активно строятся новые многоквартирные и частные дома. Новая телеком-инфраструктура использует комбинацию частот от 1800 до 2600 МГц, чтобы сети четвёртого поколения «МегаФона» могли обслуживать одновременно большее число абонентов внутри учебных корпусов и плотной жилой застройки.

Средний еженедельный рост интернет-трафика в местах запуска новых базовых станций в Смоленске составил 9%. В Красном Бору, где строится и заселяется крупный жилой комплекс, объём переданных данных с 9 по 16 декабря вырос на 32% и достиг 1300 ГБ — это почти тысяча часов FullHD-видео.

«Рядом с кампусами Смоленского государственного медицинского университета и Смоленского государственного университета спорта отмечен стабильно высокий объём потребления интернет-трафика. Так, в декабре спортсмены скачивали за неделю в среднем 5,5 тысяч Гбайт, а будущие медики — 7,5 тысяч Гбайт. Мы повысили ёмкость сети, чтобы в новом семестре у наших студентов был быстрый и стабильный интернет для эффективного обучения», — сказал Константин Сазонов, директор «МегаФона» в Смоленской области.

Медицинский и спортивный университеты вошли в тройку самых популярных вузов Смоленска. Их сайты стали лидерами по объёму интернет-трафика с апреля по август 2024 г. Больше других интересовались ведущими вузами города абитуриенты не только Смоленской, но и Брянской, Калининградской, Калужской, Тульской и Московской областей.