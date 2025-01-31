CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

В 2024 году татарстанцы в шесть раз больше совещались онлайн

МТС, цифровая экосистема, с помощью платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», изучила особенности проведения онлайн-мероприятий в Татарстане за прошедший год. Количество онлайн-встреч, проведенных татарстанскими пользователями на платформе, за год выросло почти в шесть раз. Больше всего российским решением в регионе пользуются учреждения образования (20% среди всех организаций-пользователей), органы государственной власти (17%), компании из ИT отрасли (16%), предприятия промышленности (14%) и здравоохранения (7%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самое популярное время для рабочих созвонов в Татарстане – 15:00. Именно на этот час назначалось больше всего онлайн-собраний. В среднем жители региона начинали рабочие встречи и онлайн-обучение с самого утра, в 8:00, и заканчивали в 21:00. Чаще всего платформу онлайн-коммуникаций татарстанцы использовали для дистанционных встреч (49% мероприятий), вебинаров (28%), проводились на МТС Линк и онлайн-курсы (9%). Онлайн-встречи, где все участники активны, татарстанские пользователи в ушедшем году проводили в четыре раза чаще, чем вебинары, где несколько спикеров и большое число слушателей.

Татарстанские пользователи платформы «МТС Линк» вошли в топ-10 горожан, кто часто проводит деловые встречи с помощью инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Половина случаев использования ИИ по стране на платформе онлайн-коммуникаций — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов). При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию

Мишустин: Через год будут запущены четыре спутника, которые обеспечат быстрым интернетом всю Россию

Назван лучший цифровой двойник года

Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще