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«МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в месте вдохновения художника Васнецова

«МегаФон» увеличил покрытие сети четвертого поколения почти для 15 тыс. человек, проживающих в сельских населенных пунктах Кировской области. В программу развития инфраструктуры были включены 17 локаций, жители которых будут пользоваться мобильным интернетом на еще большей территории, а скорость передачи данных может достигать 45 Мбит/с.

Зона уверенного сигнала увеличилась в селе Истобенск, где ежегодно проходит самобытный фестиваль «Истобенский огурец». Мобильный интернет стал доступен на большей территории села Быстрица – в месте, где работал учителем и искал вдохновение будущий художник Аполлинарий Васнецов.

«Мы увеличили территорию действия сети четвертого поколения в 11 районах и муниципальных округах региона. Благодаря запуску дополнительного низкочастотного слоя сельчане смогут пользоваться мобильным интернетом там, где сигнал ранее отсутствовал или был нестабильным. Особое внимание уделили Оричевскому и Юрьянскому районам, а также административным центрам поселений, где работают фельдшерско-акушерские пункты, образовательные и досуговые учреждения», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Жители смогут общаться в социальных сетях, смотреть видеоконтент на комфортной скорости, получать доступ к образовательным ресурсам, дистанционно обучаться и повышать свою квалификацию. Это особенно важно для учащихся, проживающих вдали от крупных городов – теперь они могут участвовать в вебинарах, слушать лекции и выполнять задания на онлайн-платформах. Также доступ к цифровым сервисам значительно упростит взаимодействие сельчан с государственными структурами, сэкономит время оформления документов, справок и выписок.

Перечень населенных пунктов, где инженеры «МегаФона» увеличили 4G-покрытие: Белохолуницкий район (д. Нагорена); Верхнекамский муниципальный округ (п. Созимский); Вятскополянский район (д. Средняя Тойма, пгт Красная Поляна); Кирово-Чепецкий район (д. Исуповская); Куменский район (с. Вожгалы); Лузский муниципальный округ (д. Соколино); Малмыжский район (с. Калинино); Оричевский район (с. Быстрица, пгт Лёвинцы, с. Истобенск); Подосиновский район (п. Лунданка); Уржумский район (с. Байса); Юрьянский район (пгт Мурыгино, п. Торфяной, д. Ивановщина, СДТ Политехник-2).

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