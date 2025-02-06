Нижегородский центр обработки вызовов системы «112» за 2024 г. получил более 2 тысяч вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

За 2024 г. в центр обработки вызовов системы «112» Нижегородской области поступило 2,08 тыс. вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Сегодня почти все современные автомобили оснащены кнопкой экстренного вызова – это более 11 млн машин по стране. Система способна принимать вызовы с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 км. При этом помочь можно не только в случае, когда пострадал сам автовладелец или пассажиры, но и в ситуации, когда вы стали свидетелем происшествия. Человек может сообщить о любом происшествии: ДТП, преступление, пожар и иных», – сказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В случае вызова по кнопке «SOS» в автомобиле экстренные службы в цифровом виде получают координаты, цвет, марку и номер машины. Данные позволяют быстрее находить пострадавших, не терять драгоценное время для спасения.

«Синергия систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и системы «112» в регионах России помогает спасать тысячи жизней водителей и пассажиров при ДТП каждый год. По итогам 2024 г. с территории Приволжского федерального округа «ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 19 тыс. вызовов, требовавших реагирования экстренных служб. За все время работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в целом по стране было передано спасателям свыше 450 тысяч вызовов от автомобилистов. Основной инструмент системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — автоматическое срабатывание кнопки SOS в автомобиле при серьезном ДТП — позволяет автовладельцам быть уверенными, что в критической ситуации, когда они не могут самостоятельно сообщить о происшествии, экстренные службы получат точные координаты и смогут быстрее прибыть для спасения водителя и его пассажиров. Это позволяет государственной информационной системе эффективно обеспечивать соблюдение принципа «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первого часа после аварии, значительно увеличивает шансы на спасение жизни пострадавших и минимизирует риск развития опасных осложнений при травмах», – рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«ЭРА-ГЛОНАСС» может помочь экстренно передать информацию и о нетипичных дорожных ситуациях, например, лесные пожары, завалы на дороге.

«При поступление сигнала от системы «ЭРА-ГЛОНАСС» оператор системы «112» принимает решение какие экстренные службы необходимы и направляет им информацию. Поэтому важно отвечать на поступающие заявителю вопросы. Но бывают случаи, когда человек не может ответить, тогда информация передается сразу в три экстренные службы – пожарной охраны, полиции и скорой медицинской помощи», — сказал начальник отдела центра обработки вызовов системы «112» Сергей Бучацкий.