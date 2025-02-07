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«МегаФон» провел рефарминг в Усмани

Теперь базовые станции «МегаФона» в Усмани и окрестностях могут одновременно обслуживать большее количество пользователей. При этом скорость передачи данных в смартфонах почти 20 тыс. местных жителей выросла на треть. Преобразования затронули более десятка телеком-объектов в городе Усмань и в селе Куликово Усманского района Липецкой области.

Инженеры оператора продолжают работы по переводу частот, задействованных в сетях 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Этот процесс называется рефарминг, он позволяет без дополнительных ресурсов значительно улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Преобразования затронули более десятка телеком-объектов. Основная часть из них находится в городе Усмань, кроме того рефарминг прошел и на телеком-объекте в селе Куликово Усманского района.

«Липчане с каждым годом все активнее пользуются передачей данных – они чаще совершают видеозвонки, смотрят новинки в онлайн-кинотеатрах, пользуются видеоплатформами. Для сохранения привычно высокой скорости даже в условиях растущей нагрузки мы планомерно улучшаем параметры сети. После проведенных работ скорость увеличилась в среднем на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. С таким интернетом усманцы могут разнообразить свой досуг, найти дополнительные возможности по удаленной работе или учебе, а путешественники смогут оперативнее делиться впечатлениями о поездке», – отметил директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Оценить новое качество цифровых услуг смогут и туристы, приезжающие в Усмань. Этот город становится одним из популярных маршрутов для путешествий выходного дня. Причем приезжают сюда не только из Липецка, но и из соседнего Воронежа, тем более что город граничит с еще одной точкой притяжения туристов – Воронежским государственным биосферным заповедником.

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