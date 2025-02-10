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D-Link сообщает об успешной интеграции оборудования c платформой цифровых двойников сети Hadal

Компания D-Link сообщает об успешной интеграции своего оборудования с платформой цифровых двойников сети Hadal. Решение предназначено для снижения рисков простоя бизнеса, вызванных нарушениями работы сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

Платформа Hadal разработана российскими математиками (МФТИ) в сотрудничестве с представителями российской телеком-индустрии и корпоративного ИТ. В основе продукта лежит собственная наукоемкая технология математического моделирования и верификации – Цифровой двойник сети.

Система автоматически собирает информацию обо всем установленном в сети оборудовании – коммутаторах, маршрутизаторах, межсетевых экранах (МСЭ), строит математическую модель сети и при помощи уникальной технологии верификации позволяет быстрее устранять причины сетевых сбоев и нарушения политик кибербезопасности.

В настоящее время Hadal применяется в сетях российских ритейлеров и телеком-компаний, где установлено более 1000 устройств, включая коммутаторы D-Link серий DGS-3000, DGS-1250, DGS-1210/FL, DGS-1210/ME, DES-3200 и других востребованных линеек.

Внедрение платформы Hadal позволило компаниям: сократить время устранения сетевых сбоев на 40% – система используется при устранении критических сбоев; автоматизировать документирование инфраструктуры – инвентарная информация заполняется автоматически, самописные скрипты инженеров выведены из эксплуатации; упростить и ускорить задачи автоматизации управления оборудованием за счет предоставления нормализованных, вендор-независимых и всегда актуальных данных об оборудовании с возможностью дальнейшей выгрузки во внешние системы при помощи REST API.

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