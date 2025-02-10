«МегаФон»: нижегородцы бьют рекорды по трафику на Ярмарке

В выходные в павильонах Нижегородской ярмарки завершилась мультикультурная выставка живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, антиквариата и новых видов искусств «АРТ МИР». Посетители делились в сети фото и видео культурного события. По данным обезличенной статистики «МегаФона», в первый день мероприятия интернет‑трафик на территории Ярмарки вырос более чем в три раза по сравнению со среднедневным показателем. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В первый день работы «АРТ МИРа» специалисты «МегаФона»зафиксировали наибольший объем интернет‑трафика. Он был сопоставим с отправкой около 3 млн снимков в хорошем разрешении, этого количества гигабайт также хватило бы, чтобы сфотографировать и выложить в сеть все экспонаты Эрмитажа.

Общий объем данных, который прокачали гости «АРТ МИРа», оказался на 20% больше, чем на прошлогодней аналогичной выставке. Он также на 22% превысил трафик 1 января 2025 г., когда на Нижегородской ярмарке проходили массовые новогодние гулянья. Свыше 98% трафика гости прокачали в сети 4G.

«Подобные мероприятия, когда в одном месте собирается большое количество абонентов, становятся испытанием возможностей нашей сети. По итогам прошедшей недели могу сказать, что в сети LTE скорость передачи данных в среднем составляла около 20 Мбит/с, а максимально достигала 70 Мбит/с – этого достаточно, чтобы на комфортных скоростях общаться в мессенджерах, пересылать фото и видео, вести прямые трансляции и звонить по технологии VoLTE – с мгновенным дозвоном и чистым звуком. Доля таких современных звонков составила 65%», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Высоких показателей удается достигать за счет развития сети – только в Канавинском районе за последние полгода были модернизованы несколько телеком-объектов и установлено новое оборудование около станции метро Стрелка и строящейся Ледовой арены. В этой части города количество болельщиков скоро может увеличиться в разы, поэтому инженеры «МегаФона» сработали на опережение. Всего же за прошлый год в регионе построено и модернизировано около 400 базовых станций, в том числе, 100 — в областном центре.

Нижегородская ярмарка не единственное место в Канавинском районе Нижнего Новгорода, где специалисты фиксируют наиболее высокие скорости мобильного интернета. Около Московского вокзала средние значения передачи данных в сети оператора достигают 100-150 Мбит⁄с на одного пользователя. Аналогичные скорости наблюдаются на улице Акимова и Мещерском бульваре.