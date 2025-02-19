Бронь в кафе и цветы: жильцы челябинских новостроек готовились к празднику в сети

Перед Днем всех влюбленных южноуральцы усилили активность в интернете — заказывали цветы, бронировали кафе и выбирали фильмы для совместного просмотра онлайн. Трафик в некоторых новостройках города вырос примерно на 20-25%, а пик интереса пришелся на канун 14 февраля. Базовые станции «МегаФона» были настроены на пик активности и обеспечили жителям быстрый интернет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Один из самых заметных скачков трафика был зафиксирован в ЖК «Ньютон». Трафик, переданный абонентами в первые недели февраля, вырос на 25% по сравнению с январем, а количество абонентов увеличилось сразу в 1,4 раза. Наибольшая активность была зафиксирована 13 февраля, когда челябинцы бронировали места в ресторанах и выбирали подарки на День святого Валентина. В преддверии праздника объем переданных данных был на 25% больше по сравнению со среднедневным показателем.

Чтобы обеспечить уверенный 4G-сигнал и скоростной интернет, специалисты оператора запустили новое телеком-оборудование на территории жилого комплекса. Расширение инфраструктуры помогло снять нагрузку с уже существующих базовых станций, которые обслуживают соседние кварталы. Специалисты оператора учли особенности размещения зданий и спланировали направление мобильного сигнала так, чтобы связь была непрерывной как во дворах, так и в жилых помещениях.

В результате проведенных работ максимальная скорость мобильного интернета сейчас может превышать 60 Мбит/с. Сотни жильцов новостроек смогут смотреть видео в высоком качестве, общаться и в мессенджерах, пользоваться цифровыми услугами на комфортных скоростях даже в часы высоких нагрузок на сеть.

«Челябинск активно развивается, и жители новостроек активно пользуются мобильным интернетом и цифровыми помощниками — приборами для умного дома. Согласно аналитике обезличенных данных, рост числа абонентов на территории ЖК “Ньютон” в феврале составил 40%. Благодаря новой базовой станции жильцы новостроек могут с легкостью оснастить свои квартиры умными устройствами и общаться с близкими и друзьями», — сказал технический директор «МегаФона» в Челябинской области Юрий Горбатов.