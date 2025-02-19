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МТС оградила южноуральцев от 15 лет разговоров со спамерами и мошенниками

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям Челябинской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за 2024 г. было заблокировано более 8 млн минут нежелательных звонков, что составляет 15 лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спам-звонки южноуральцам поступали в декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 37 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 11 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Челябинская область вошла в топ-15 регионов, где за прошлый год было совершено максимальное количество спам-звонков одному абоненту.

«Ежегодно мы фиксируем рост числа рекламных и мошеннических вызовов в Челябинской области и других регионах страны. Например, на Южном Урале в прошлом году наши антиспам-сервисы, использующие умные алгоритмы, заблокировали почти на 50% больше звонков, чем годом ранее. При этом мы активно развиваем наши решения в области безопасности и расширяем их возможности. Сегодня алгоритм «Защитника» может пообщаться с потенциальным спамером за вас и прислать расшифровку, а функция «Безопасный звонок», которая работает на базе искусственного интеллекта, предупредит пользователя о разговоре с мошенником во время беседы», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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