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«МТС Линк» поможет в цифровизации Таймыра

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, перевела коммуникации администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района на свои сервисы. Платформа для проведения дистанционных планерок и совещаний МТС позволит выходить на связь с главами отдаленных арктических поселений, улучшить организацию рабочих процессов и ускорить решение социальных задач района.

Платформа «МТС Линк» позволит одновременно подключать к онлайн совещанию до 200 человек. Особенностью цифрового решения является поддержание устойчивого соединения даже при низкой скорости сети, что важно для проведения дистанционных собраний на Таймыре. Поскольку район расположен в арктической зоне, там вынуждены использовать для решения рабочих вопросов спутниковую связь, возможностей которой может быть недостаточно для некоторых сервисов онлайн-коммуникаций. С «МТС Линк» же важные вопросы органы местного самоуправления смогут удаленно обсуждать и решать в срок без дополнительной финансовой нагрузки на бюджет для обеспечения сложной северной логистики.

Автоматическая расшифровка аудиозаписи каждой онлайн-встречи с кратким саммари ключевых моментов доступна пользователям «МТС Линк». Ранее протокол каждого совещания вручную составлял секретарь администрации, а теперь автоматические итоги мероприятия создаются помощником на основе искусственного интеллекта. Не нужно также пересматривать видеозаписи совещаний — нужную информацию можно найти прямо в расшифровке и сразу перейти к соответствующему моменту видео.

Полуостров Таймыр занимает более 37% территории Красноярского края, это единственный регион России, полностью расположенный за полярным кругом. Здесь находится самая северная точка Евразии — мыс Челюскин, а также проживают представители малочисленных народов — долганы, ненцы, нганасаны, эвенки и энцы. Добраться на Таймыр можно только по воздуху и по воде, до полуострова нет автомобильного сообщения, а температура воздуха зимой в этих местах достигает минус 60 градусов. В состав района входят четыре поселения: два городских — Дудинка и Диксон, а также два сельских — Хатанга и Караул. Платформа «МТС Линк» позволит оперативно реагировать на запросы жителей, ускорить принятие управленческих решений и эффективно поддерживать диалог с местным и «материковым» бизнесом.

«Опыт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района иллюстрирует тезис о том, что онлайн-коммуникации помогают решать проблему географического неравенства и кадрового голода в труднодоступных регионах. Мы рады, что пользователи оценили не только стабильность связи «МТС Линк», но и функции на основе искусственного интеллекта, направленные на повышение эффективности рабочих процессов и экономию времени. Надеемся, наше решение улучшит взаимодействие между органами местного управления на Таймыре, а также окажет достойную поддержку развитию малого и среднего предпринимательства в Арктике», — отметил руководитель по работе с органами государственной власти «МТС Линк» Александр Чернышев.

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