МТС успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям, увеличив объем размещения до 20 миллиардов рублей

МТС объявила о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-07 с финальным объемом размещения на 20 млрд руб.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб., купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 28 февраля 2025 г. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снижать маркетинговый ориентир ставки купона, понизив его в итоге с первоначальных 22% до 21,25%. При этом объем размещения выпуска первоначально заявленный в ходе маркетинга был увеличен с 15 до 20 млрд руб.

«Стабильно высокий интерес со стороны инвесторов позволяет МТС привлекать достаточно высокие объемы ликвидности. Финальный ориентир купона, а также итоговый объем размещения, демонстрируют высокую оценку кредитного качества компании и отражают повышенный спрос инвесторов к облигационным выпускам МТС», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации планируются к включению в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили «Алор Брокер», «Джи Ай Солюшенс», БК «Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению – БК «Регион».

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.