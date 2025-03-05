«МегаФон»: Ливан, Судан и Мальдивы: бизнесмены Новосибирска расширяют деловые контакты

Бизнесмены Новосибирской области нарастили активность в интернете – мобильный трафик у корпоративных клиентов «МегаФона» зимой 2025 г. вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а в списке международных деловых контактов появились новые страны. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новосибирские предприниматели стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый с 4,6 млн часов разговоров по видеосвязи.

Обезличенные данные показывают, что в январе 2025 г. 45% голосового трафика было израсходовано на звонки в Казахстан. За разговорами с соседней страной бизнесмены провели почти 78 часов. Затем следуют Белоруссия и Пакистан. Доля звонков в эти страны составляет 12% и 6% соответственно от общего объема потраченных минут.

В январе 2025 г. у регионального бизнес‑сообщества деловой интерес также увеличился к Индии, Турции, Ирану, Киргизии, Мьянме, Иордании. В общей сложности бизнесмены из Новосибирской области позвонили в 102 страны. В числе новых контактов: Ливан, Мальдивы, Сирия, Судан, Южная Корея, Камбоджа.

«Для того, чтобы предприниматели успешно справлялись с задачами, оператор проводит работу по всем направлениям своей деятельности. Мы строим базовые станции в соответствии с потребностями территорий. Например, в Новосибирске, это оборудование, рассчитанное на высокие нагрузки городской среды. Специалисты отмечают, что доля абонентов, обсуживающихся в высокочастотном диапазоне, который обеспечивает скоростную передачу данных, выросла с 47% до 64% по сравнению с 2024 г. Также мы разрабатываем уникальные тарифы, специальные предложения по кибербезопасности, IP-телефонии, подтверждая свой интерес к компаниям-абонентам», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Новосибирской области выросло на 0,48%. Активный рост отмечается в сфере предоставления услуг по ликвидации последствий загрязнения среды и прочих услуг, связанных с удалением отходов (+300% к году), металлургического производства (+150%), забора, очистки и распределения воды (+133%), добычи металлических руд (+125%), производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (+79%).

В Новосибирской области действует 372 компании с иностранным участием: больше всего с Сейшельских островов, из Соединенного королевства, Белиза, Гонконга и с Кипра.

«В Новосибирской области большая часть инвестиций связана с офшорными зонами — что идет вразрез с общероссийской тенденцией. Однако наличие компаний с владельцами в офшорных зонах — это необходимость, поскольку нужно защищать внешнеторговую логистику из-за санкций. Кроме того, из-за относительной близости к границам область становится привлекательной для инвесторов из Китая. При этом растет экспортная активность предприятий, что косвенно подтверждается данными мобильного трафика. Также наметилась тенденция, когда иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.