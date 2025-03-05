В садовых товариществах и частном секторе Анжеро-Судженска взлетели скорости 4G

Жители частного сектора в Анжеро-Судженске теперь пользуются мобильным интернетом «МегаФона» на скорости до 95 Мбит/с. Благодаря запуску новых базовых станций оператор включил в контур устойчивого покрытия LTE-сети более 40 улиц, расположенных на окраине города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Помимо домов одноэтажной застройки, улучшение качества связи почувствовали абоненты в магазинах, государственных и образовательных учреждениях, на остановках общественного транспорта, железнодорожных станциях и на других объектах городской инфраструктуры. В зоне действия новых базовых станций также находятся конный клуб, автодром, медицинский центр, спортивная школа №1, садовые товарищества «Шахтер», «Рябинушка», «Елочка», «Мечта», «Малинка», «Шахтостроитель», «Энергетик», «Сибиряк», «Машиностроитель», СНТ обогатительной фабрики Анжерская.

В локациях с повышенным абонентским трафиком инженеры компании задействовали сразу несколько диапазонов. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Жителям и гостям города стало еще комфортнее пользоваться смартфонами и другими современными гаджетами. Скорость мобильного интернета до 95 Мбит/с позволит скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы за считанные минуты, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться цифровыми сервисами, образовательными и стриминговыми платформами, которые требуют стабильной передачи данных и малого времени отклика сети.

Развитие телеком-инфраструктуры в Анжеро-Судженске расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 69% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатели выросли на 9%.

«Регулярный мониторинг мобильной активности и обратная связь от наших пользователей помогают нам принимать наиболее эффективные с технической точки зрения решения, уделять внимание тем локациям, где спрос растет особенно интенсивно. Такой подход обеспечивает стабильную работу десятков тысяч цифровых устройств в условиях постоянного роста интернет‑трафика – с начала года наши абоненты в Анжеро-Судженске «прокачали» на 20% больше онлайн-данных, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.