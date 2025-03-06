Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций в Курске

Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций во всех районах Курска и улучшили параметры связи в областном центре Курской области. В результате более 400 тыс. жителей получили улучшенное покрытие сети и более высокую скорость мобильного интернета. Видеоролики и «тяжелые» файлы можно будет загружать на четверть быстрее.

Модернизация сети затронула не только современные спальные районы города, но и частный сектор. Увеличение скоростей мобильного интернета ощутили сотрудники и посетители нескольких деловых и офисных центров на улицах Энгельса, Ленина и Димитрова. Оператор также прокачал связь в местах, где любят отдыхать куряне – в парке имени Дзержинского и Героев гражданской войны.

Интернет стал быстрее и в районе одного из ведущих учебных заведений города – гимназии «Академия успеха», а также на улице Республиканской, где находятся сразу три школы.

Также оператор модернизировал сеть на въезде в город – в районе улицы Магистральной, вдвое увеличив ее пропускные способности для прохождения большего объема трафика, обеспечения устойчивой работы интернета и высоких скоростей.

Благодаря технологическому апгрейду почти полмиллиона курян могут пользоваться любыми цифровыми сервисами даже в пиковые часы, например, вечером и в праздничные дни, когда нагрузка на сеть возрастает. Обновленная транспортная сеть даст новые возможности для внедрения новейших цифровых сервисов представителям бизнеса и органов власти для цифровизации объектов городской инфраструктуры.

«Основные работы по модернизации сети мы начали в четвертом квартале 2024 г., обновив почти 60 телеком-объектов, в этом году работы продолжились – апгрейд получили еще более десятка базовых станций. В общей сложности мы уже выполнили более трети запланированного объема работ, что, конечно, заметно отразилось на качестве связи в городе. За счет повышения емкости сети еще больше абонентов могут одновременно разговаривать друг с другом без потери качества связи. Скорость передачи данных увеличилась в среднем на 25%, и пользоваться мобильным интернетом стало еще комфортней: быстрее грузится видео, скачиваются файлы и работают все цифровые сервисы», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.

Помимо высоких скоростей интернета, стандарт LTE позволяет осуществлять голосовые вызовы, не покидая сети 4G c использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.