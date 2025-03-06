«МегаФон» увеличил 4G-покрытие для 35 тысяч жителей Воронежской области

«МегаФон» увеличил покрытие сети четвертого поколения для 35 тысяч воронежских сельчан. Жители 12 населенных пунктов смогут пользоваться мобильным интернетом на большей территории, а скорость передачи данных теперь может достигать 45 Мбит/с. Таких показателей достаточно для общения в мессенджерах по видеосвязи, просмотра видео в высоком разрешении или отправки тяжелых файлов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора проанализировали динамику потребления мобильного трафика, а также уровень покрытия сети в регионе. Для улучшения качества связи на базовых станциях были дополнительно активированы низко- и среднечастотный диапазоны. Такое решение обеспечит непрерывный сигнал и высокую скорость мобильного интернета на большей площади сельских населенных пунктов.

В план развития инфраструктуры в основном были включены административные центры сельских поселений. Так, инженеры увеличили территорию уверенного сигнала в селе Нижнедевицк, где находятся здания, принадлежавшие купцам Сидоровым. Сейчас это памятники культуры регионального значения.

«В одиннадцати районах Воронежской области мы увеличили территорию действия сети и скорость передачи данных. Благодаря проведенным работам жители смогут пользоваться мобильным интернетом там, где ранее сигнал был неустойчивым – общаться в мессенджерах, обращаться к порталу “Госуслуги”, смотреть контент на видеохостингах», – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

Для школьников и их родителей мобильный интернет поможет получить доступ к образовательным ресурсам. Они смогут участвовать в вебинарах, смотреть видеоуроки и лекции, получать знания на онлайн-платформах. Доступ к цифровым сервисам упростит взаимодействие сельчан с государственными структурами, сэкономит время оформления документов, справок и выписок.

Перечень населенных пунктов, где увеличено 4G-покрытие: Аннинский район (с. Никольское), Верхнехавский район (с. Углянец), Воробьевский район (с. Воробьевка), Кантемировский район (с. Новомарковка), Нижнедевицкий район (с. Нижнедевицк), Новохоперский район, (с. Троицкое), Ольховатский район (хутор Гвоздовка), Россошанский район (c. Архиповка), Подгоренский район (с. Белогорье, пгт Подгоренский), Петропавловский район (с. Старая Криуша), Терновский район (с. Терновка).