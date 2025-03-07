«МегаФон» расширил покрытие 4G в аграрном районе Мордовии

Аграрии в Кочкуровском районе теперь передают больше данных в сети 4G «МегаФона». К началу весенних полевых работ оператор запустил дополнительные телеком‑объекты и модернизировал существующие, увеличив зону покрытия и скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оборудование работает в нескольких диапазонах частот, обеспечивая расширенный радиус действия сети LTE, высокие скорости передачи данных и проникновение сигнала, в том числе, в закрытые помещения, что повышает уровень 4G внутри домов. емкости сети достаточно, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами и в летний период, когда нагрузка на сеть становится существенно выше.

«Наши специалисты на основе обезличенных данных проанализировали, что в Кочкуровском районе показатели интернет-трафика за первые месяцы текущего года увеличились на более чем 20% год к году. Благодаря установке нового оборудования и увеличению емкости существующих сетей четвертого поколения, мы обеспечиваем высокое качество связи как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает сюда в туристический сезон на базы отдыха или работает в полях. Так, аграрии часто применяют цифровые инструменты в своей работе. Это свидетельствует о том, что современные технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни», — отметил директор «МегаФона» в Республике Мордовия Валерий Борунов.

Жители и гости Кочкуровского района активно пользуются мобильным интернетом. Они отслеживают погодные изменения, изучают рекомендации по уходу за урожаем, а также могут наслаждаться музыкой во время работы в поле. Так, с начала 2025 г. они прокачали порядка 120 ТБ, что сопоставимо с прослушиванием 15 млн песен.