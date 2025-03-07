«МегаФон» устранил цифровое неравенство еще в 20 поселениях Ивановской области

Жители еще 20 небольших деревень и сел Ивановской области теперь могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения от «МегаФона». В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» оператор расширил покрытие 4G в регионе. Теперь более 5,5 тыс. человек могут пользоваться современными цифровыми сервисами и звонить по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Воспользоваться скоростным интернетом и голосовой связью оператора могут жители малых населенных пунктов 11 муниципальных образований: Верхнеландеховского, Гаврилово-Посадского, Ильинского, Кинешемского, Комсомольского, Лежневского, Лухского, Пестяковского, Приволжского, Родниковского, Шуйского и Южского районов.

В числе прочих в контур 4G оператор включил и села Острецово, Хотимль и Сосновец, знаменитые своими храмовыми постройками XVIII века. Действующий Свято-Троицкий храм в Острецово считается самым древним храмом в Родниковском районе и одним из наиболее сохранившихся в первоначальном виде храмов во всей Ивановской области. А про старинное село Хотимль, где родились предки великого русского писателя А.П.Чехова, и где прятался от царской охранки знаменитый революционер Михаил Фрунзе, местные жители могут рассказать в прямом эфире в социальных сетях.

Сеть 4G от «МегаФона» пришла и в малочисленные населенные пункты. Например, в деревне Малое Растилково и селе Мытищи сейчас проживают менее 150 человек, около 200 человек насчитывается в селе Кунестино Приволжского района, деревнях Засека Ландеховского района, и Глушицы Южского района, а также в селе Красногорском Кинешемского района.

Скоростной мобильный интернет оператора появился в деревнях Слободки и Русиновская, а также в селе Рябово Лухского района — все они входят в перечень отдаленных и труднодоступных местностей Ивановской области. Местным жителям стали доступны звонки по технологии Voice LTE, которая обеспечивает чистый звук и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

«Федеральный проект “Устранение цифрового неравенства” ведется в нашем регионе с 2021 г. и предусматривает бесплатное проведение современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 жителей. С помощью голосования на портале Госуслуги жители Ивановской сами решают какое село или деревню нужно подключить к высокоскоростному интернету 4G. Всего в рамках реализации проекта УЦН было построено 54 базовые станции LTE (4G). Радует, что проект расширяется, и теперь жители деревень могут пользоваться услугами еще одного оператора, — отметил Михаил Хохлов, член правительства Ивановской области, директор Департамента развития информационного общества Ивановской области.

«Жители области все активнее проявляют себя в интернете. Только за последний год трафик передачи данных в Ивановском регионе увеличился почти на 15%, и этот рост будет продолжаться. Чтобы обеспечить ивановцев надежной голосовой связью и достойными скоростями мобильного интернета мы развиваем сеть разными способами: и с помощью государственных программ, и за счёт собственных инвестиционных проектов. Например, в прошлом году мы модернизировали базовые станции в более чем 90 локациях региона, а в этом году устранили цифровое неравенство еще в 20 населенных пунктах», – сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.