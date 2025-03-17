CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал LTE в одном из крупнейших городов Дагестана

Более 50 тыс. жителей Кизляра стала доступна скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты оператора установили новое и модернизировали существующее телеком-оборудование во всем городе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» запустили и «прокачали» оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 1800 и 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета.

Расширение инфраструктуры связано с повышенным спросом в Кизляре на веб-ресурсы, особенно на киноплатформы, посещаемость которых выросла на 16%, по сравнению с 2024 г. Новые скорости мобильного интернета позволяют обладателям зеленой SIM-карты скачать за час около 20 фильмов в формате Full HD.

«Помимо растущего населения, в городе с каждым годом увеличивается и турпоток. Сюда едут прогуляться по древнему Кобанскому ущелью или приобрести известные на весь мир кинжалы местного производства. Чтобы пребывание здесь было комфортным, мы применяем новейшие технологии и инструменты. Инженеры уже провели работы на 40% от общей телеком-инфраструктуры в Кизляре», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов

Уволился глава программы по проводке интернета в села США. Он был не согласен, что теперь упор будет сделан на Starlink Илона Маска

Полиция предупредила россиян о новой схеме мошенников с SIM-картами

Власти пишут новые правила работы с биометрией российских граждан, включающие «векторную модель»

Российский «убийца» Starlink готовится к тестированию в Арктике

Технопарк в сфере радиоэлектроники планируют построить в ЛНР

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще