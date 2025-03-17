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Первая на Северном Кавказе отечественная базовая станция заработала на Ставрополье

МТС запустила первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Ставропольском крае. Оборудование стандарта LTE-1800 заработало в поселке Новоульяновском Георгиевского округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новоульяновцы стали первыми абонентами на Ставрополье и во всем Северо-Кавказском округе, которые смогли протестировать работу отечественного 4G. Новая базовая станция установлена на существующей сети и интегрирована в ее работу.

«Мы выбрали Новоульяновский для запуска в эфир первой отечественной базовой станции в крае, чтобы обеспечить поселок покрытием LTE и протестировать новое для нас оборудование в реальных условиях. Жители поселка уже несколько недель успешно выходят в интернет с помощью «Иртеи». До конца весны мы запустим установим и выпустим в эфир еще четыре базовых – в Арзгирском, Георгиевском и Красногвардейском округах и вблизи Пятигорска», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

Запуск отечественных базовых станций на Ставрополье – часть общероссийского проекта. Новое оборудование запускается и уже работает в разных климатических зонах - от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. Это позволит изучить его работу в разных условиях и ознакомить с ним технических специалистов МТС.

В течение 2025 г. компания запустит еще 1000 отечественных базовых станций, несколько десятков из них заработают на Ставрополье. На этом этапе технические специалисты компании будут запускать оборудование в диапазонах 2100 МГц и 2600 МГц в местах с более плотной концентрацией пользователей.

Оборудование разработано и произведено российским телеком-вендором «Иртея». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. Эта технология позволяет внедрять оборудование в существующую сеть, построенную за десятилетия работы компании на оборудовании других производителей.

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